فصائل فلسطينية: قصفنا 9 دبابات و3 ناقلات جند إسرائيلية في غزة

أعلنت فصائل فلسطينية قصف 9 دبابات و3 ناقلات جند إسرائيلية شمال غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأعلنت القناة منذ قليل، سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة برعام شمال إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان في غزة، وتجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».