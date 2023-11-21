السعر النهائي للحج السياحي بعد إضافة تذاكر النقل والطيران.. كم ييلغ؟

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج الحج السياحي التى أعلنتها وزارة السياحة من خلال الضوابط المنظمة لموسم الحج لا تشمل سعر وسيلة النقل سواء «العبارة» أو الأتوبيس بالنسبة للحج البري، أو سعر تذكرة الطيران بالنسبة لسعر برنامج الحج الاقتصادي طيران أو الـ5 نجوم.

سعر تذكرة الحج السياحي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن جميع أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري سيضاف إليها سعر تذكرة العبارة والأتوبيس، والتي ستتراوح هذا العام ما بين 22 إلى 25 ألف جنيه تضاف إلى سعر برنامج الحج البري، لتتخطى قيمة برنامج الحج البري التي سيدفعها الحاج حاجز الـ200 ألف جنيه، وذلك للمرة الأولى، موضحا أن أسعار الـ3 مستويات الخاصة بالحج البري التي وردت بضوابط الحج ترواحت ما بين 191 ألفا، و195 ألفا و225 ألف جنيه دون احتساب سعر العبارة والأتوبيس.

سعر تذكرة الطيران للحج الاقتصادي والـ5 نجوم

وأشار إلى أنه يجرى إضافة مبلغ تذكرة الطيران لحجاج المستوى الاقتصادي طيران على الأسعار التي أوردتها وزارة السياحة لـ3 مستويات الخاصة بالحج الاقتصادى طيران، والتي وردت بالضوابط بـ 226 ألف و230 و260 ألف جنيه، موضحا أن أسعار تذاكر الطيران لهذا المستوى ستتراوح هذا العام ما بين 30 إلى 33 ألف جنيه.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أنه يجرى إضافة مبلغ 40 إلى 42 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران المتوقعة لرحلات حج الـ5 نجوم، والتي ورد سعر مستوييها بـالضوابط بـ390 ألفا و450 ألف جنيه، ليصل بذلك السعر الإجمالي لحج برنامج الـ5 نجوم سكن صف أول بالحرم المكي بفنادق لا تبعد عن الحرم أكثر من 250 ألف جنيه، إلى ما يقرب من نصف مليون جنيه.