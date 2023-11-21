«الصحة» تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء النساء على استخدام وسائل تنظيم الأسرة

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان، أن الزمالة المصرية تمثل الذراع التعليمى والتدريبى للأطباء على اختلاف تخصصاتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم أحدث المناهج التعليمية للطبيب المصري الذي يتميز بقدرات ومهارات رفيعة المستوى.

وتابع رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية، خلال فاعليات توقيع برتوكول تعاون بين اللجنه العليا للتخصصات الصحية بالوزارة و أكديما أنترنشونال التابعة للوزارة لإطلاق أكبر برنامج تدريبى لأطباء النساء والتوليد على أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، أن التدريب والتعليم الطبي منهجا لوزارة الصحة والسكان، لرفع كفاءة العنصر البشري، وضمان سلامة المريض، وتقديم خدمة طبية مميزة للمريض في المنشآت الطبية.

توطين صناعة الأدوية الحيوية

ومن جانبها، قالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للأدوية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن استراتيجية أكديما تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو توطين صناعة الدواء خاصة الأدوية الحيوية مثل أدوية الأورام وغيرها من الأدوية المتطورة، مشيرة إلي أن أكديما تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من وسائل تنظيم الأسرة، وأن المجموعة عملت على توفير الأدوية بأقل من 50% من سعر نظيرتها المستوردة في السوق المحلي.

وأوضحت أنّ مجموعة أكديما توفر أكثر من 1200 مستحضر دوائي للسوق المحلى ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، وأنها تنتج أكثر من 36 مجموعة دوائية في السوق المحلي حرصا على توفير المنتج الدوائي المصري والاعتماد عليه.

أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة

وقال الدكتور فتحى إبراهيم رئيس أكديما انترنشونال التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن التعاون مع وزارة الصحة والسكان يمثل محورا هاما خاصة محور التدريب والتعليم الطبي المستمر، لافتا إلى أنه تم إطلاق أكبر برنامج تدريبي لأطباء الزمالة المصرية للتدريب أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية اليوم، وذلك اتساقا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستراتيجية الوطنية للسكان والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

و أوضح أنه يتم التوسع في تسجيل وإنتاج أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقا لأعلى معايير الجودة، دعما للدولة وتوفير قيمة الفاتورة الاستيرادية بتوفير الأدوية محليا بديلا عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى كما نستهدف تعزيز التصدير للخارج كأحد أدوات زيادة النقد الأجنبي.

وقال إنه تم توفير ودعم سوق الدواء المصري بعدد 500 مليون وحدة دوائية محلية الصنع بأشكال صيدلانية مختلفة، مما سينعكس على توفير العملة الصعبة للدولة واستخدامها في مشاريع التنمية لخدمة المواطن المصري.