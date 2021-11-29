ضبط أدوية مجهولة المصدر لعلاج الأورام وكورونا بحوزة شخصين بالقاهرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيهم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وآخر صاحب مكتب استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية ومستلزمات طبية له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة مينا القمح، لاتجارهم في مجال الأدوية مجهولة المصدر.

أدوية مجهولة المصدر للسرطان

بدأت الواقعة، بتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم في سنورس بالفيوم، وآخر صاحب مكتب استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية ومستلزمات طبية، له معلومات جنائية، ومقيم في منيا القمح بالشرقية، بالإتجار في الأدوية مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بالأسواق لعدم تسجيلها بالجهات المعنية، ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها للخزانة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وضبط كميات كبيرة من الأدوية بلغت 61 عبوة مُختلفة الأنواع والأحجام خاصة بعلاج أمراض «الأورام، وتنشيط المناعة، والكبد، وفيروس كورونا»، وجميعها مهربة جمركيًا وغير خالصة الرسوم والضرائب، ومخزنة بطريقة غير مطابقة للمواصفات مما يؤثر على سلامة تلك الأدوية.

500 ألف جنيه قيمة الأدوية

كما تم ضبط مبلغ 50 ألف جنيه من حصيلة نشاطهما الإجرامي في الإتجار فى الأدوية المهربة جمركياً، و بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

قُدرت القيمة السوقية بمعرفة الجهات المختصة لإجمالي المضبوطات بحوالي 500 ألف جنيه.

البحث عن المتهم بتهريب الأدوية

بتطوير مناقشة المتهمان وتكثيف التحريات، تم التوصل إلى القائم على تهريب تلك الأدوية من الخارج وبيعها للمتهمين، وتبين أنه صاحب شركة مستلزمات طبية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، حيث يقوم بتهريب الأدوية داخل حاويات البضائع الخاصة بشركته والمستوردة من خارج البلاد وجاري ضبطه.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.