«الصحة» تدشن خطا ساخنا للتعامل مع الذبحة الصدرية.. وتوجه رسالة مهمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن للتعامل مع الذبحة الصدرية، موضحة «هناك خط يمكن التواصل من خلاله، في حال التعرض للذبحة الصدرية وهو 16474».

وتابعت الصحة في تقرير رسمي: «الذبحة الصدرية هي عبارة عن ضيق في الشريان التاجي».

أعراض الذبحة الصدرية وأسبابها

وكشفت وزارة الصحة: الذبحة الصدرية تحدث عندما يشعر المريض بأنه يبذل مجهودا، وتفك الأزمة الصدرية عندما يخلد للراحة أو عند استخدام قرص تحت اللسان، موضحة أن غالبية الذبحات الصدرية المستقرة تعالج دون قسطرة أو عمليات.

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض الذبحة الصدرية وجاءت على النحو التالي:

- انسداد الشريان والأنسجة المصابة في نوبة قلبية.

- نوبة قلبية.

- احتراق في الصدر.

- الشعور بالألم في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الكتف أو الظهر.

- دوخة

- إعياء

- غثيان

- ضيق في التنفس

- التعرق

حملة «100 مليون صحة»

وطالبت وزارة الصحة والسكان في حال التعرض إلى مثل هذه الأعراض لابد من الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة على الفور، لافتة الى أن الخط الساخن جاهز لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.

كما دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين الإستفادة من حملة "100 مليون صحة" والمتواجدة داخل الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا، لافتة الى أن المواطن لا يتحمل أى أعباء مالية خلال رحلة الكشف والعلاج.