انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اقتحم مخيم بلاطة في الضفة وقصف المستشفيات بغزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة بالضفة الغربية ضمن سلسلة الانتهاكات التي تشنها بحق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع الهجمات المستمرة على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ46.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي المنازل في مخيم بلاطة، وخاضت اشتباكات مع المدنيين الفلسطينيين في المخيم، وأصيب طفلان وشاب برصاص الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ونقلت سيارات الإسعاف طفلين يبلغان من العمر 14 عامًا و17 عاماً أصيبا بمنطقة اليد والصدر، وشاب 30 عامًا، أصيب في الفخذ، كما اقتحم الاحتلال أيضًا 3 فلسطينيين في مخيم بلاطة.

مخيم جنين.. وتدمير البنية التحتية

وقبل اقتحام مخيم البلاطة، كان مخيم جنين بالضفة الغربية يتعرض لانتهاكات مستمرة دون توقف من قِبل قوات الاحتلال، كما دُمرت البنية التحتية بواسطة الجرافات، وقامت بجرف شبكات الصرف الصحي والمياه والشوارع وخطوط الكهرباء.

كما اقتحم الاحتلال أمس قرية زبوبا غرب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة، وكثفت من تواجدها في محيط بلدات وقرى: السيلة الحارثية، واليامون، وكفر دان، وتعنك وعانين، والطيبة، ورمانة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، بحسب «وفا».

إجلاء 100 جريح من مستشفى الإندونيسي

وفي قطاع غزة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها ضد المستشفيات، وخاصة مستشفى الإندونيسي في شمال القطاع؛ ما أسفر عن سقوط 12 شهيدًا وعشرات الجرحى، ما اضطر إدارة المستشفى إلى نقل 100 جريح في منتصف الليلة الماضية، إلى مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.