ظاهرة جوية تشهدها البلاد اليوم.. الأرصاد توضح

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظاهرة الجوية التى تسيطر على أغلب أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، تتمثل فى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية،إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،نهارا.

حالة الطقس

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على أغلب أنحاء البلاد اليوم الأربعاء

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأربعاء، بحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.