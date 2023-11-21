شروط الاشتراك في مسابقة «مبدعون باختلاف» لذوي الهمم بجامعة المنصورة

أعلن مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، عن إقامة مسابقة «مبدعون باختلاف»، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، لعرض وإظهار الموهوبين من ذوي الإعاقة في عدد من المجالات المتنوعة.

شروط الالتحاق بمسابقة «مبدعون باختلاف»

وبحسب بيان مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، فإن المسابقة تستهدف ذوي الإعاقة وعرض مواهبهم في مجالات عديدة، ومن ضمنها «الفن، الغناء، العزف الفردي، الإنشاد الديني، الفنون الشعبية، الرياضي، الشعر، الرسم، أزياء، أو أي موهبة أخرى»، ومن شروط الالتحاق بالمسابقة:

- أن يكون طالب من جامعة المنصورة أو دراسات عليا.

- تصوير فيديو قصير لا يزيد عن دقيقتين عن الموهبة.

- الجوائز والشهادات الحاصل عليها إن وجدت.

- تسليم الملف في مقر المركز.

جامعة المنصورة تقدم الدعم لأبنائها من ذوي الهمم

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في تصريح لـ«الوطن»، أن الجامعة تقدم كل الدعم للطلاب من ذوي الهمم وتشجعهم على إبراز وإظهار مواهبهم المختلفة، وتثبت الجامعة بأنها ليست صرح تعليمي فقط، بل تنظم العديد من الأنشطة المختلفة والثقافية لطلابها وشبابها وأولت اهتماما كبيرا بذوي الهمم، خاصة بعد أن ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوء عليهم وتغيير نظرة المجتمع لهم وانخراطهم في المجتمع والتعامل بشكل طبيعي، موضحا أن الجامعة تعمل على تحقيق رؤية الدولة المصرية.