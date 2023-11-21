1200 كرتونة مواد غذائية سريعة التحضير لأهالي غزة من «التحالف الوطني» بالشرقية

قامت صناع الحياة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الشرقية اليوم بتعبئة 1200 كرتونة بالمواد الغذائية استعدادا لإرسالها دعما لأهالي غزة بمشاركة الشباب المتطوعين من جميع مراكز ومدن المحافظة.

قال ضياء الباز مدير المتطوعين بالشرقية ومنسق المحافظة للتحالف الوطني صناع الحياة بالشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» إن صناع الحياة شاركت عدة مرات بإرسال مساعدات لأهالي غزة، مشيرا إلى أن التحالف لأول مرة منذ بدء الحرب والاعتداء الإسرائيلي على غزة يتم تعبئة الكراتين على أرض الشرقية.

مدن ومراكز المحافظة تشارك في التعبئة

وأضاف أن مراكز ومدن المحافظة جميعها تشارك اليوم في تعبئة المواد الغذائية لغزة في كراتين، موضحا أنها مواد غذائية سريعة التحضير نظرا لصعوبة الطهي مع الوضع الصعب القائم في غزة وعدم سهولة أمور الحياة.

تبرعات نقدية وعينية

وأشار الباز حديثه إلى أنه تم تعبئة مواد غذائية تم الحصول عليها من خلال التبرعات من الأهالي سواء تبرعات نقدية أو عينية على حد سواء، لافتا إلى تنفيذ فكرة كيس خميرة من كل بيت بحيث يتبرع به وهو أقل ما يستطيعه الفرد وتوفير الدقيق لإرساله ضمن المساعدات لصنع الخبز من الأهالي بغزة.