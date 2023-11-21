تعرف على أقساط السيارة إلنترا أتش دي في مبادرة الإحلال

أعلنت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة واستبدالها بسيارات أخرى جديدة موديل العام عن تفاصيل قسط السيارة إلنترا إتش دي موديل العام التابعة للعلامة الكورية هيونداي إلنترا إتش دي.

أسعار السيارات فى مبادرة الإحلال

واكدت مبادرة إحلال السيارات من خلال جدول أسعار تقسيط السيارات التي يتم استبدالها أن قسط السيار إلنترا إتش دي يبدأ من 8071 جنيها يتم دفعها شهريًا لمدة 10 سنوات.

أوضحت مبادرة إحلال السيارات القديمة أن السيارة القديمة مقدم السيارة الحديثة ويجب أن تكون لمالكها وبها رخص سير سارية، وكشف الوكيل المصري عن مواصفات السيارة إلنترا H D موديل 2023 و2024 فهي تضم محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة 121 حصانا، وأقصى عزم للدوران 156 نيوتن متر، وعدد السلندارات 4 ، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 182 كيلومترا/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في 11.3 ثانية.

ومن ضمن المواصفات ان السيارة إلنترا أتش دي مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ4 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.6 لتر من الوقود كما تضم السيارة إلنترا إتش دي على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، التي تتسع لـ402 لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 53 لترا، والسيارة بضمان 100 ألف كيلومتر أو 3 سنوات أيهما أقرب إضافة إلى وثيقة تأمين على السيارة.

مواصفات السيارة هيونداي إلنترا

وتشمل السيارة إلنترا إتش دي على نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، زجاج فاميه، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية للسائق، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسادة هوائية للركاب.

يذكر أن مبادرة إحلال السيارات واستبدالها بسيارات أخرى جديدة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأعوام الماضية.