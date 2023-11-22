نواب سيناء: نرفض تهجير الفلسطينيين على حساب مصر ونؤيد قرارات الرئيس السيسي

أكد نواب محافظة شمال سيناء، أنهم يؤيدون قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدم التفريط بشبر واحد من أرض سيناء.

قال عزيز مطر عضو مجلس النواب في بيان له، إننا نتضامن بكل قوة مع الأشقاء في قطاع غزة، ونتألم حينما نسمع الضربات التي تتوجه الى الأبرياء في القطاع، والتي نسمع صداها من العريش، أي من مسافة ما يقرب 40 كيلو مترا، ولكننا لا نريد أن يكون تهجير أهالي غزة أحد الحلول على حساب أرض سيناء.

الحرب دمار على الجميع

فيما قال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، إن مصر دولة كبيرة ومحورية في المنطقة، وما يتعامل به الرئيس من حكمة في حل المشكلة، وأن الحرب لن تكون الحل، لقد عانينا كثيرا في سيناء خلال الحرب على الإرهاب، ولا نريد حروبا أخرى، نحن مع جميع قرارات الرئيس السيسي الحكيمة.

سيارات المساعدات بشوارع العريش

تابع النائب رحمي بكير، إن سيناء تشهد تنمية حقيقة، وهي التي سوف تساهم بدورها في إنعاش المنطقة اقتصاديا، ومصر لا تدخر جهدا في الوقوف مع الأشقاء في القطاع، فإن العريش والطريق الواصل من العريش إلى الشيخ زويد ومعبر رفح، كلها سيارات إغاثة من الدول الشقية والصديقة والمؤسسات الخيرية التي تدعم أهالي غزة بدعوات الحكومة المصرية، التي فتحت البر والبحر والجو أمام المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

القيادة الحكيمة تتصرف بما يليق

وقال النائب جازي سعد، عضو مجلس النواب بوسط سيناء، إن الحكمة وعدم التسرع، أثبتت أنها هي الحل الأمثل في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن القيادة الحكيمة تتصرف بما يليق بدور مصر المحوري، والوقوف مع الأشقاء، وأن الحرب دمار، لقد جربناها، ولا نريد أن يعم الخراب كل المنطقة.