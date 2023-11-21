فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، إعادة فتح الميناء بصورة طبيعية، بعد انتهاء موجة الأمطار والرياح التي ضربت المحافظة اليومين الماضيين، وتحسن الأحوال الجوية.

فتح ميناء العريش البحري

وأوضح المصدر، أن الميناء ينتظر بواخر التصدير والاستيراد القادمة للإبحار والوقوف أمام المرسى الرئيسي لميناء العريش.

أمطار ورياح في شمال سيناء

وكانت محافظة شمال سيناء تعرضت لموجة برد وأمطار غزيرة على مدار اليوميين الماضيين، ارتفعت فيها أمواج البحر، ووصلت إلى منطقة الكورنيش، فيما اختفت الشمس، وسادت الغيوم في سماء المنطقة، وهبت رياح باردة شديدة على المناطق الساحلية والصحراوية في المحافظة، وهو ما أدى إلى إغلاق ميناء العريش البحري ليومين، وتعطل الدراسة بجميع مدارس مدن وقرى المحافظة، أمس الاثنين، بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء، ووكيل وزارة التربية والتعليم.

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن أحوال الطقس اليوم معتدلة على جميع الأنحاء، بارد على المناطق الساحلية أوقات المساء، فيما سجلت درجات الحرارة بمحافظة شمال سيناء اليوم 21 درجة مئوية صباح، وتنخفض إلى 18 درجة في المساء.