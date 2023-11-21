حملة نظافة مكبرة في ميادين وشوارع العريش لرفع آثار الأمطار

شن مجلس مدينة العريش، حملة نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية، بعد انتهاء الأمطار التي ضربت المحافظة اليومين الماضيين، وتحسن الأحوال الجوية.

تنظيف وتجميل ميادين العريش

وقامت سيارات التجميل والنظافة بالمجلس، بعمل مسح شامل لجميع ميادين العريش، من الرمال والمخلفات التي انتشرت في المكان، نتيجة الرياح والأمطار، فيما تمت إزالة الرمال المتراكمة بشوارع المدينة الرئيسية، والعمل على جميع الأوراق والقاذورات المتناثرة بالطرقات.

وأكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له اليوم، أنه تم تحريك العاملين بقسم النظافة والتجميل لإعادة المكان إلى سابق عهده من النظافة، وخصوصا بميناء النصر ومناطق الرفاعي والساعة والقاهرة، والشوارع الرئيسية بوسط المدينة.

متابعة حالة الطقس أولا بأول

وأضاف أن مجلس مدينة العريش لم يستقبل شكاوى من المواطنين بسبب الأحوال الجوية، كما لم تتسبب حالة الطقس السيئة في أي أضرار.

وأكد المجلس في بيانه، أنه تم متابعة الأحوال المناخية لحظة بلحظة، حيث لم تؤثر الأحوال المناخية على سير الحياة في مدينة العريش، والأمطار الغزيرة التي تساقطت على المدينة تم تصريفها عبر بيارات الصرف الصحي.