الكشف الطبي على 90 مريضا من غير القادرين في قرى دير مواس بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريضا من غير القادرين بقرى سسكو وتانوف ودلجا بمركز ديرمواس.

توفير الدعم لجميع أبناء الدولة المصرية

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

الكشف الطبي على 90 مريضا بجميع التخصصات

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إنه تم الكشف الطبي على 90 مريضا من المواطنين بجميع التخصصات، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.