الفصائل الفلسطينية تقصف قاعدة «رعيم» الإسرائيلية برشقة صاروخية

أعلنت الفصائل الفلسطينية، قصف قاعدة «رعيم» العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور خليل الحية، إنّنا لا زلنا ننتظر رد الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن أرسلنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين والذين يبذلون جهودًا مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق، وفقًا للموقع الرسمي لحركة حماس.