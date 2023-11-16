بايدن: القصف الإسرائيلي العشوائي في غزة غير مقبول

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن القصف الإسرائيلي العشوائي في غزة غير مقبول.

وأوضح بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

كما أفادت «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل نقلا عن إعلام فلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عاملين بمجمع الشفاء الطبي في غزة.

كما أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر داخل المجمع.