«السياحة» توضح آلية التعامل مع المعتذرين عن السفر للحج بعد الفوز بالقرعة

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1445 هجريا والتى أصدرتها وزارة السياحة والآثار، الحالات التي يجوز فيها استبدال المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي بغيرهم من غير الفائزين، وأيضا آلية تقديم الاعتذار عن السفر للحج بعد النجاح، ومصير مبالغ جدية الحجز التى دفعها المعتذر عند تقدمه لقرعة الحج السياحي.

قصور حالات التنازل عن فرصة على الوالدين والأبناء

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه لا يجوز للمواطن الفائز بقرعة الحج التنازل عن ( فرصه الحج ) لأي شخص آخر الا لأحد والديه (الأب الأم) ، او تنازل الوالدين لأحد الأبناء، على الآ يكون التنازل نافذا ومقبولاً إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذه على المسار الإلكتروني للحج .

حالتان فقط يجوز فيهما استبدال الفائزين بالحج بغيرهم

وأشارت الوزارة إلى أن حالات استبدال الحجاج بغيرهم بعد إعلان نتيجة القرعة مقصور فقط على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ شريطة أن يكون تاريخ حدوث الحالتين لاحقا على إعلان نتيجة القرعة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لحالات الإعتذار ، فإنه فى حال تقدم احد الحجاج المتقدمين لبرامج الحج فئة الـ 5 نجوم بالاعتذار عن فرصه الحج عقب فوزه بالقرعةفإنه يسترد فقط مبلغ 40 ألف جنيه من قيمة مبلغ جدية الحجز الذى دفعه عند التقدم والمقدر بـ 60 ألف جنيه ، أما فى حال تقدم احد الحجاج المتقدمين لبرامج الحج الإقتصادية بالإعتذار عن فرصه الحج عقب فوزه بالقرعة فإنه يسترد فقط مبلغ 10 آلاف جنيه من قيمة مبلغ جدية الحجز التى دفعها عند التقدم والمقدرة بـ 20 ألف جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن المواطن الذى فاز بقرعة الحج السياحي وثبت من خلال شهادة التحركات التى يقدمها للوزارة أنه سبق له تأدية مناسك الحج قبل ذلك (سابقة حج) فإنه يعتبر معتذرا ويطبق عليه ذات الإجراءات المطبقة على المتقدم بطلب إعتذار عن السفر للحج بعد فوزه بالقرعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعادة توزيع تأشيرات الحج المعتذر عنها ، على شركات السياحة رؤوس التضامنات، وهى الشركات التى تكون مسئولة عن تنفيذ الحج لعدد من شركات السياحة التى تتشارك معها فى تنفيذ برامج الحج، شريطة قيام شركة السياحة رأس التضامن بتوفير حزمة خدمات من سكن وطوافة لمن سيتم منحه تلك التأشيرات وذلك من خلال اللجنة العليا للعمرة والحج بوزارة السياحة.