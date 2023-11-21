تطورات الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي بعد وصوله السعودية

كشف أحمد علي، شقيق الفنان عمرو محمد علي، تطورات الحالة الصحية لشقيقه، وذلك بعدما أصيب بوعكة صحية، فور وصوله أراضي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، قبل أيام، مؤكدًا أنّ الحالة بدأت تشهد تحسنًا كبيرًا.

وأوضح أحمد محمد علي لـ«الوطن» أنّ شقيقه عمرو تعرض لهجمة من هجمات مرض يُسمى الـ«ms»، وهو مرض في الأعصاب، قائلًا إنّ: «هي الهجمة أمر طبيعي، نتيجة الجهد والإرهاق بسبب السفر خارج البلاد، وعلى الفور تم متابعة الحالة من قبل والدته وأخوته المرافقين له في رحلة العمرة».

حالته شهدت تحسن منذ مساء أمس ويعود للقاهرة 28 نوفمبر

وأضاف: «والدة عمرو محمد علي بتعرف تتعامل مع الحالة، إذ أنّ الأمر لم يتطلب نقله إلى أحد المستشفيات هناك»، متابعًا: «الحمد لله أخويا حالته شهدت تحسنًا كبيرًا منذ مساء أمس الاثنين، ومن المُقرر أنّ يعود إلى القاهرة يوم 28 نوفمبر الجاري».

وكان الفنان عمرو محمد على، بطل مسلسل «أرابيسك»، قد سافر الأسبوع الماضي إلى السعودية، لأداء فريضة العمرة برفقة والدته، بعدما تكفل الإعلامي عمرو الليثي برسوم العمرة.

يعاني الفنان عمرو محمد من مرض يُسمى الـ«ms»، وهو مرض في الأعصاب يتسبب في فقدان القدرة في السيطرة على الأعصاب والجسد بشكل عام.