عاجل.. نجل نتنياهو يثير غضب الإسرائليين بسبب هجومه على الجيش .. ماذا قال؟

دخل يائير، نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خط الأزمة التي يعانيها والده، التي صاحبت عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ردا على طوفان الأقصى، محملا جيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي المعروف باسم «الشاباك» ومحكمة الاحتلال العليا، مسؤولية الإخفاقات التي أدت «الطوفان»، متحدثا بفيديو عبر «تليجرام»، عن كيفية غيرت قرارات محكمة الاحتلال العليا للترتيبات الأمنية وتعليمات إطلاق النار على حدود القطاع.

ونشر يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو«32 عامًا» فيديو لمحام من «منتدى كوهيلت» السياسي، الذي شكلت أفكاره أساسا لبرنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل، الذي فجرت مظاهرات في سابق من العام الجاري، معتبرا أن الترتيبات الأمنية التي تطلبتها معالجة ملف محكمة الاحتلال العليا ساهمت في إخفاق 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

يائير: قرارات محكمة الاحتلال أدت لتغييرات بقواعد الاشتباك للجيش على حدود غزة

وقال يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قرارات محكمة الاحتلال العليا، أدت إلى تغييرات في قواعد الاشتباك لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، كما نشر يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجموعة من المنشورات، التي تنتقد عدة مؤسسات في الدولة.

كما شارك يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مع مشتركيه «14 ألف»، عنوانا رئيسيا من تقرير القناة 12 الإسرائيلية، حول جنود المراقبة الذين حذروا من نشاط الفصائل الفلسطينية، على حدود غزة لعدة أشهر قبل «طوفان الأقصى»، ولكن تم تجاهلهم من قبل قادتهم.

«إخوة السلاح»: يائير نتنياهو يجسد الغطرسة

كما انتقد يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الصحفيين بسبب طرح أسئلة سياسية وإجراء استطلاعات الرأي، التي أظهرت انخفاضا حادا في الدعم لـ نتنياهو و«حزب الليكود».

بدورها، قالت منظمة «إخوة السلاح» التابعة لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على انتقادات يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن «عصر تأثيركم الخبيث انتهي»، مضيفا إن عليه انتظار الحقائق.

وأشارت «إخوة السلاح»، إن يائير يجسد الغطرسة وبنيامين نتنياهو يجسد التعتيم والذنب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.