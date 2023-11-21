خبيرة سياسية: هجوم نجل نتنياهو على «الاحتلال الإسرائيلي» يؤكد انتهاء عصر أبيه

قالت الدكتورة هبة جمال الدين، أستاذ العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، إنّ هجوم نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جيش الاحتلال، بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي جاء في توقيت خطير، إذ أن دولة الاحتلال في مرحلة حرب.

تصريحات نجل نتنياهو

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ تصريحات نجل نتنياهو تُحسب على الحكومة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنه اتهم المحكمة الإدارية العليا في دولة الاحتلال بأنها كانت السبب في تغيير قواعد فك الاشتباك على الحدود، ما أدى إلى تأخير الرد الإسرائيلي على مقاتلي حماس في 7 أكتوبر.

دفاع ابن نتنياهو عن والده

وتابعت: «هذا الهجوم أثار حفيظة كثيرون داخل جيش الاحتلال»، مشيرًا إلى أنه انتقد ما يحدث تجاه أبيه من استطلاعات رأي تؤكد أن عصره انتهى، وإن أجريت انتخابات سيكون خارج الحكومة، كما أن حزب الليكود نفسه منقسم عليه.