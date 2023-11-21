3 آلاف منتفع ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية بالمنوفية

نظمت وحدات اليقظة الدوائية بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بمديرية الصحة بالمنوفية، حملة واسعة النطاق، على مدار أسبوع، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية، بغرض دمج مقدمي الرعاية الصحية ومتلقيها في أنشطة اليقظة الصيدلية.

الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية في المنوفية

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة الإهتمام بتطوير مهارات العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتحت إشراف الدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة.

عدد المنتفعين من الحملة في محافظة المنوفية

وتابع بيان مديرية الصحة: أجرى منسقي اليقظة الصيدلية عددا من الجلسات العلمية التثقيفية، لتنمية ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية المشتبه بها للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوعي باليقظة الصيدلية بشكل عام، لرصد وتقييم المخاطر المرتبطة بالأدوية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة لضمان سلامة وصحة المرضى، وبلغ عدد المنتفعين من الحمله 3 آلاف منتفع من مرضي ومقدمي الخدمة الصحية.

وتتقدم إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في المنوفية، بالشكر لمنسقي اليقظة الصيدلية بالمستشفيات و الإدارات والوحدات الصحية علي المشاركة الفعالة في فاعليات أسبوع السلامة الدوائية.