استشاري علاقات أسرية: المرأة العاملة أكثر تقديرا لدور الرجل في توفير الاحتياجات

حذّر الدكتور عمرو شليل استشاري العلاقات أسرية، الزوجات من تحميل الأزواج أعباء مادية ومعنوية تفوق طاقتهم، مع ضرورة التمييز بين ما هو ضروري وما يعتقد أنه من الكماليات ويمكن الاستغناء عنه، لافتا إلى أن تحميل الأزواج الأعباء الكثيرة بصفة مستمرة تجعلهم ينفرون من المكوث في المنزل.

بعض السيدات لا تقدر دور الرجل في توفير احتياجات الأسرة

وأضاف «شليل»، في حوار ببرنامج «السفيرة العزيزة» على شاشة «dmc»، أن بعض الزوجات تضغط على الزوج بمتطلباتها المادية واحتياجاتها العاطفية من اهتمام وتدليل لا يستطيع توفيرها، مشيرا إلى أن كثيرا من السيدات لا يقدرن دور الرجال في توفير متطلبات الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعتقد أن توفير الماديات ليس بالأمر الصعب وتطالبه بالمزيد من المتطلبات التي تفوق دخله المادي.

ضرورة تقدير الحالة المزاجية للزوج

وشدد على ضرورة أن تتفهم الزوجة الحالة التي يعود بها الأزواج من أعمالهم في نهاية اليوم، بعد يوم طويل من العمل الشاق لتوفير طلبات الأسرة الأساسية وجزء من رفاهيتهم، لافتا إلى أن المرأة العاملة تكون أكثر تقديرا لدور الرجل من خلال احتكاكها بالمجتمع وتقديرها للمعاناة التي تتطلبها ظروف العمل.