«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا.. العظمى في القاهرة 26

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، غدا، والتي يسيطر عليها ظاهرة جوية جعلت هيئة الأرصاد تحذر المواطنين منها، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من شبورة مائية تسيطر على الطرقات بدء من الساعة 4 وحتى 8 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتستمر الشبورة المائية على مدار يوم الخميس أيضا.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة غدا الأربعاء، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.