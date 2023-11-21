«ديتوكس الدولاب».. 4 خطوات سهلة وبسيطة للتخلص من الملابس القديمة
كتب:
هاجر عمر
09:44 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
شيرا زقزوق مدربة جمال ومظهر
أكدت شيرا زقزوق مدربة جمال ومظهر، ضرورة ترتيب وتنظيم الدولاب بما يتوافق مع شخصياتنا الألوان التي نفضل ارتداءها، منوهة أهمية التخلص من جميع قطع الملابس التي لا يتم ارتداؤها.
4 خطوات لترتيب وتنظيم الدولاب والتخلص من الملابس القديمة
ووضعت «زقزوق» في حوار ببرنامج «السفيرة العزيزة» على شاشة «dmc»، عدة خطوات للتخلص من الملابس القديمة بسهولة وبصورة منظمة وهم:
- كل قطع الملابس التي مر عليها 3 سنوات لم ارتدائها يجب التخلص منها.
- كل قطع الملابس التي توجد بها عيوب مثل البقع أو تغيرت موضته أو بمقاس غير مناسب.
- جمع كل قطع الملابس التي تحتاج لأزرار أو خياطة أو «سوسته» ووضعها بكيس وإرسالها إلى الترزي لتصليحها قبل إرجاعها إلى الدولاب والتخلص منها إذا مر عليها أسبوعين دون تصليح.
- الاحتفاظ بقطع الملابس المرتبطة بها عاطفيا بعيدًا عن الدولاب، مثل فستان الفرح أو السواريه قطع ملابس عزيزة عليك أو حصلت عليها كهدية تريدين الاحتفاظ بها للذكرى.