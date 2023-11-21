توقعات طقس 72 ساعة.. هل نشهد سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، بعدما شهدت كل الأنحاء سقوط أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة غدًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ من المتوقع أن تتكون شبورة مائية على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء الموافق 22 نوفمبر

تأتي درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس الموافق 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.