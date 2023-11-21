تخطوا 5 آلاف شهيد.. مديرة «يونيسيف» تدعو لحماية الأطفال في غزة

دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسيل، إلى ضرورة حماية الأطفال في قطاع غزة، بعدما تخطى عدد الشهداء من الأطفال في القطاع حاجز الـ5 آلاف.

أكثر من 5000 طفل شهيد في غزة

وقالت راسيل، في منشور عبر موقع (إكس) أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء: «لقد تجاوز الآن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة 5000.. كل واحد هو حياة انطفأت وأسرة دُمرت.. هذا يجب أن يتوقف.. ينبغي حماية جميع الأطفال».