بني سويف تستعد لإنشاء وحدة إنتاج الطاقة من المخلفات بالتعاون مع إيطاليا

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، وفدًا من مشروع «النمو الأخضر الشامل» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، لبحث تنفيذ المشروع على أرض المحافظة.

ضم الوفد: اناكيارا اسكندونى، مدير المشروع، والدكتور محمد عادل صبري، المنسق الوطني للمشروع، ويحيى صلاح الدين المصري، استشاري وطني، ونورا عتيبة، استشاري تقييم ومتابعة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ الخطوات العملية لتنفيذ وحدة خاصة بإنتاج الطاقة من المخلفات «Waste Energy»، بالتعاون مع الجانب الإيطالي، لتكون بني سويف المحافظة الأولى في تنفيذ هذه الوحدة التي ستقوم بتحويل المخلفات إلى أسمدة عضوية وطاقة.

وأكد المحافظ، أن المشروع يتوافق مع جهود المحافظة الهادفة إلى دعم المشروعات الخضراء والتي ترتكز على التنمية المستدامة بهدف تشجيع الابتكار الأخضر والاستثمارات الصديقة للمناخ والبيئة من خلال إدارة المخلفات والطاقة المُتجددة في صعيد مصر بشكل عام.

ووجه المحافظ بتشكيل فريق عمل من المحافظة يضم: التعاون الدولي، الوحدة الاقتصادية، والزراعة، وجهاز تنمية المشروعات، للبدء في تنفيذ المشروع، ووضع تصور شامل عن آلية التواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة والسعي لتحديد واختيار المكان المناسب لإنشاء تلك الوحدة وسبل تعظيم الاستفادة من هذا المشروع النوعي، بما ينعكس على تنمية الريف وتوفير فرص عمل والدفع بجهود التنمية المستدامة.