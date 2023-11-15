بدء عرض النسخة المرممة من فيلم «Oldboy» في سينما زاوية اليوم

بعد مرور 20 عاما على عرضه الأول، تبدأ سينما زاوية في وسط البلد، اليوم الأربعاء، عرض النسخة المرممة من الفيلم الكوري الجنوبي «Oldboy» للمخرج بارك تشان ووك، وهو الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان «كان» لعام 2004، حيث حافظ الفيلم على شعبيته منذ عرضه وكان بمثابة مصدر إلهام للمؤلفين لما يقرب من عقدين من الزمن.

أحداث فيلم «Oldboy»

وتدور أحداث فيلم «Oldboy» المأخوذ من قصة مصورة يابانية تحمل نفس الاسم، حول «أوه دايسو»، الرجل الذي يُسجَن في ناطحة سحاب من قبل مجهولين لمدة خمسة عشر عامًا، قبل أن يخرج فاقدًا لأسرته وحياته، ويبحث بشهوة انتقام جنونية عن السبب الذي دفعه لخسارة كل هذه السنوات، ومحاولًا الإجابة على سؤالي: من الذي حَبَسني؟ ولماذا؟.

إشادات نقدية بفيلم «Oldboy»: يغوص في أعماق القلب البشري

وحصل فيلم «Oldboy» على إشادة من النقاد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي لعام 2004، حيث نال إشادة كبيرة من كوينتين تارانتينو، رئيس لجنة التحكيم،و في الولايات المتحدة، صرح الناقد السينمائي روجر إيبرت أن الفيلم هو «فيلم قوي ليس بسبب ما يصوره، ولكن بسبب أعماق القلب البشري التي يغوض فيها».