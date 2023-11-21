رئيس «دفاع النواب»: الدولة حريصة على وصول المساعدات ووقف إطلاق النار بغزة

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هدفها مناقشة تداعيات القضية الفلسطينية، وما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية وجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حرصت على وصول المساعدات ووقف إطلاق النيران بفلسطين ورفض موضوع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

مصر على أتم الاستعداد لمساندة فلسطين

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر استضافت الجرحى الفلسطينيين وآخرهم الأطفال المحتاجين إلى رعاية خاصة، مؤكدًا أن مصر على أهبة الاستعداد لتقديم التضحيات كما كانت تفعل على مدار تاريخها، وحريصة على دعم الشعب الفلسطيني والوصول إلى حل الدولتين والحياة في سلام.

وتابع: «أعلن الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا رفضه لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم لأنه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية ولن تكون هناك أرض للفلسطينيين، وهذا ما سيعرض فيما بعد الأمن القومي المصري للخطر، ولن يقبل الشعب ولا القيادة السياسية بمثل هذا الوضع».