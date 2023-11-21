الفنانة سلوى عثمان تعلن تبرعها بملابس والدها كصدقة جارية

شكرت الفنانة سلوى عثمان، الجميع على تقديم واجب العزاء لها في وفاة والدها الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت سلوى عثمان، لـ«الوطن»، إنها أصرت الاحتفاظ ببعض مقتنيات والدها الراحل عثمان محمد علي، بينما قررت التبرع ببعض ملابسة كصدقة جارية على روحه.

وأضافت أنها ستتواصل مع الدكتور أشرف زكي، من أجل الحصول على تجسيلات والدها للقرآن الكريم.

مساعدة عثمان محمد علي لغير الناطقين

وكان الراحل عثمان محمد علي له كتاب بعنوان «فن صناعة الكلام»، وقام بتسجيل كلمات ومرادفات القرآن الكريم كاملًا لغير الناطقين باللغة العربية، لمدة 3 أعوام تقريبًا، بشكلٍ مجاني دون تقاضي أجر، لرغبته في أنّ يكون هذا العمل صدقة جارية له.