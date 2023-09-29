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نانسي عجرم تتغزل في القاهرة بعد إحياء حفل غنائي: «سحرها خطف قلبي»

كتب:

هبة أمين
12:41 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
نانسي عجرم بعد حفلها الأخير

نانسي عجرم بعد حفلها الأخير

تغزلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في أجواء القاهرة الساحرة، وذلك بعد إحياء حفل غنائي بأحد فنادق القاهرة، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ نشرت صور لها عبر حسابها على «X» المعروف بـ«تويتر» سابقًا، وهى تستمتع بوقتها في ليالي القاهرة.

وظهرت نانسي عجرم، تستعرض الفستان الذي ارتدته خلال الحفل الغنائي، ومن خلفها سماء القاهرة، وعلقت بتأكيدها أن القاهرة وسحرها الخاص خطف قلبها وأسرها للأبد.

حفل غنائي لنانسي عجرم في القاهرة

ونشرت نانسي عجرم، مقاطع فيديوهات لها، بصحبة الفنانة فيفي عبده، وعدد من الأطفال الذين قاموا بالغناء لها في الحفل، عبر حسابها على «إنستجرام».

وطرحت نانسي عجرم، مؤخرًا أغنية «تيجي ننبسط»، وحققت ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكتورنية ومختلف المنصات الموسيقية، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، والفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان.

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