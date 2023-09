نانسي عجرم تتغزل في القاهرة بعد إحياء حفل غنائي: «سحرها خطف قلبي»

تغزلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في أجواء القاهرة الساحرة، وذلك بعد إحياء حفل غنائي بأحد فنادق القاهرة، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ نشرت صور لها عبر حسابها على «X» المعروف بـ«تويتر» سابقًا، وهى تستمتع بوقتها في ليالي القاهرة.

وظهرت نانسي عجرم، تستعرض الفستان الذي ارتدته خلال الحفل الغنائي، ومن خلفها سماء القاهرة، وعلقت بتأكيدها أن القاهرة وسحرها الخاص خطف قلبها وأسرها للأبد.

#Cairo's charm never fails to capture my heart pic.twitter.com/I4g3rvTmDK