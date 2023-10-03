من الاتهام بالقتل إلى البراءة.. القصة الكاملة لقضية زوج الفنانة نانسي عجرم

أصدَر القضاء اللبناني حكمًا نهائيًا يبرئ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، من تهمة قتل رجل ملثم دخل منزله بشكل غير قانوني في عام 2020 بهدف السرقة وتهديد عائلته، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

تفاصيل قضية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

تبدأ قضية فادي الهاشم منذ يوم 5 يناير 2020، حينما تسلل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة والتي تبعد بنحو 20 كيلومترًا شمالي بيروت، ملثم ومسلح بمسدس ليتحرك إلى غرفة نوم بنات «الهاشم» الثلاث ويهدد بقتله وقتل عائلته؛ إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، إلا أنَّ «الهاشم» سرعان ما أحضر مسدسه وأوقع الهارب قتيلًا بـ18 طلقة نارية من مسدسه الشخصي.

لتخرج أسرة السارق «أحمد موسى» بتصريحات بأنَّ نجلهم كان يعمل مزارعًا في فيلا نانسي، وكانت لديه أموال يرغب في استردادها فتوجه إلى الفيلا مطالبًا بحقه، وزعموا أنَّه المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، غادة عون، بنقل فادي الهاشم إلى مستشفى الحياة بدلًا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية، ولكن لم يتم الحكم عليه بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا، تأجل وقتها جلسة بقضية فادي الهاشم

وأصدَر قاضي التحقيق الأولي يوم 24 نوفمبر 2020، في جبل لبنان الحكم علي فادي الهاشم اعتمادًا على المادة 547 معطوفة علي المادة 228 من قانون العقوبات التي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات، ولكن بعد العديد من التحقيقات والطعن التي استمرت لمدة 3 سنوات، ليصدر القرار النهائي اليوم بمنع المحاكمة علي فادي الهاشم وبراءته من قضية قتل محمد الموسى.

الفعل يندرج تحت مبدأ «الدفاع الشروع عن النفس»

وذكر وكيل الهاشم، أنَّ المحكمة أكّدت أنَّ فعله يندرج تحت مبدأ «الدفاع المشروع عن النفس»، ووفقًا للمحامي جابي جرمانوس، أوضح أنَّ قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز يؤكّد أنَّ جميع شروط الدفاع المشروع متوفرة في قضية فادي الهاشم.

وبحسب مصدر قضائي، أصدرَت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة قرارًا يؤيد قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع محاكمة فادي الهاشم في قضية قتل اللبناني أحمد موسى.

وفي سياق متصل، أشار المحامي جرمانوس إلى أنَّ القرار يعني أنَّ «الهاشم» استخدم حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ظل الظروف التي كانت موجودة والتي تمّ تأكيدها من خلال تقارير علمية، وهذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل «الهاشم» بأنَّه فعل دفاع عن النفس، مؤكّدًا وجود توازن بين رد فعل «الهاشم» والخطر الذي تسببه السارق.