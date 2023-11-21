محلل سياسي: حديث إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين مرفوض

منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وغزة قبل 46 يومًا، جرى تقديم العديد من التصريحات الرسمية، التي تناولت مستقبل القطاع، وأثارت غضبًا واسعًا، مستمرين في محاولة تهجيرهم بالقصر، إلى أوروبا، وذلك عقب رفض مصر فكرة دخولهم إلى أراضيهم.

الرقب: كل يوم يخترعوا خطط لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تصريحات إسرائيل بشأن تهجير أهالي غزة إلى خارج هو مشروع يريدون تحقيقه مهما كان الضرر عليهم أو على قطاع غزة، كل يوم يخترعوا ويطلعوا خطط لمحاولة إبادتهم.

وأضاف الرقب، أن تصريح وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملئيل، بأنها ترفض إلى تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين، وعدم رغبتهم في إعادة بناء غزة بحجة أنها ستبنيها للفلسطينيين وستكلفهم المليارات فلماذا تبنيها لهم؟، ومن الأحسن أن يقوموا بالهجرة لأوروبا وتركها ويقيموا مستقبل خارج الأراضي الفلسطينية.

مصر رافضة لتهجير الفلسطينين

وأشار إلى أن مصر كانت أولى الدول، رفضًا لهجرتهم من خارج أراضيهم سواء إلى أوروبا أو إلى مصر، وظهر أيضً في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفضه لداخلهم الأراضي المصرية وذلك لعدم تصفية القضية الفلسطينية، لذلك يفكرون في هجرتهم إلى أوروبا، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني رغم ما يحدث له من اعتداءات وحشية وقصف على مستمر للمدنيين على القطاع ويرون الموت أمام أعينهم ونتحدث اليوم أن نحو 3% من الشعب الفلسطيني قتلوا وأصيبوا خلال هذه الحرب، إلا أنهم متمسكين بأراضيهم ويرفضون تركها.