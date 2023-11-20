معهد الشرق الأوسط: أوروبا تقف ضد فلسطين خوفا من انهيار إسرائيل

قال الدكتور سمير تقى، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إن مستوى الإرباك الذي جابهه الإعلام الإسرائيلي منذ اليوم الأول وصل به لدرجة أنه ليس لديه حتى الآن رواية كاملة حول ما جرى في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تمت المحاولة في الولايات المتحدة للوصول إلى وثائق موصلة أو مدروسة من وجهة نظر الفحص الجنائي.

الصحافة الدولية تبحث في أحداث غزة

وأضاف تقى، خلال مداخلته على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يوجد شيء ملموس حقيقي يشرح بالتفصيل كيف جرت الأمور فيما تتهم به إسرائيل الفلسطينيين، والتهم لم تكن مدعومة بأي وقائع محددة، حتى الصحفيين الأمريكيين والغربيين الذين دققوا الكثير من الفيديوهات، لم يجدوا فيها أي براهين على الاتهامات، موضحًا أنه بالرغم من عدم وضوح ما حدث في السابع من أكتوبر في الإعلام الإسرائيلي ولكن كان هناك ذعر مما حدث وهو ما أصبح دافعًا رئيسيًا للتصديق.

انهيار دولة إسرائيل

واستكمل :«حالة الذعر من انهيار دولة إسرائيل، جعلت الدول الغربية في أول أسبوعين من العدوان رؤيتهم منحازة بشكل مسبق، بغض النظر عن توفر الحقائق التي تثبت خطأ الاحتلال الإسرائيلي».