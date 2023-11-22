تنفيذ مشروع عن صحة المراهقين بمركز شباب ميت الحلوج بالدقهلية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن قيام إدارة شباب دكرنس قسم الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بتنظيم مشروع أمس الثلاثاء عن صحة المراهقين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، ومؤسسة تدريبات أنشطة أندية السكان، وجاء المشروع بمركز شباب ميت الحلوج التابع لإدارة شباب دكرنس.

وأوضحت المديرية أن نوادي السكان هي أندية داخل مراكز الشباب، وهي جزء من مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ويستهدف تنفيذ أنشطة توعوية للشباب من الجنسين على القضايا السكانية وتعمل على تهيئة وجعل نادي السكان كمكان آمن للتوعية بقضايا السكان.

وأشارت أن أهداف المشروع جاءت برفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية، وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة للمراهقين من الجنسين.

وأوضحت أن مرحلة المراهقة مرحلة من مراحل الحياة تقع بين الطفولة والبلوغ، بين سن 10 إلى 19 عاما، وهي مرحلة فريدة من نوعها في مراحل نمو الإنسان وفترة حاسمة لبناء أسس الصحة الجيدة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية أن المشروع نوه بضرورة الاهتمام بصحة المراهقين من أجل صحة جيدة، حيث يحتاج المراهقون إلى الحصول على المعلومات بما يشمل التثقيف حول مرحلة المراهقة الفسيولوجية بطريقة تناسب أعمارهم، وتوفير الفرص لتطوير المهارات الحياتية تقديم الخدمات الصحية الملائمة والفعالة، وتوفير البيئات الآمنة و الداعمة، بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الهادفة في تصميم التدخلات اللازمة وتنفيذها لتحسين صحتهم والحفاظ عليها.