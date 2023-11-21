ضبط 4 أطنان سكر تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية 

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، ما يزيد عن 4 أطنان سكر تمويني مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء أو استخدامها في تصنيع مستحضرات تجميل.

توفير السلع الاستراتيجية بأسواق المنوفية

وجاء الضبط في إطار جهود المحافظة المكثفة؛ لتوفير كافة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط أحد المواطنين بناحية كفر السنابسة بمنوف، لتجميعه كمية قدرها 2568 طن سكر مدعم محظور تداوله بالأسواق، بقصد إعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط مصنع لمستحضرات التجميل بالمنوفية

كما تم ضبط مصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الرابعة الصناعية بمدينة السادات، والتحفظ على ما يزيد عن طن ونصف سكر مخصص صرفه للمقررات التموينية.

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار التعامل بحزم مع محتكري السلع الغذائية، لضمان توافرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.