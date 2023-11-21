أحمد موسى يوجه التحية لـ رئيس الوزراء: كلمته بمجلس النواب تاريخية

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الشعب المصري ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وكل أعضاء المجلس، بعد الجلسة التي عقدت اليوم، بحضور رئيس الوزراء، معقبًا: « جلسة اليوم تاريخية، وهي تعبر عن 105 ملايين مصري، ورسالة قوية للعالم، لمنع المخطط الشرير الصهيوني لدفع بالفلسطينيين إلى قطاع غزة».

مؤسسات الدولة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ما حدث اليوم بالبرلمان بمثابة «ضوء أخضر» لجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي، واتخاذ ما تراه من إجراءات لمنع تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مضيفًا أن برنامج على مسئوليتي على مدار الأسابيع الماضية، تناول العديد من المخططات والمقترحات، التي يتم تناولها من الحكومة الإسرائيلية، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وتابع: أن والد الدكتور مصطفى مدبولي أحد أكتوبر 1973، مضيفًا: «رئيس الوزراء هو ابن مقاتل، عارف كل كلمة بيقولها، كل سطر كان بيقوله هو مدرك معناه، وبمثابة رسالة قوية للعالم أجمع».

ولفت «موسى»، إلى أن كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب، كانت رسالة قوية لرفض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الحديث عن كم الضغوطات التي تتعرض لها بشأن تهجير الفلسطينيين.