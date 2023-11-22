بتروجيت توقع مذكرة تفاهم مع شركة «طاقة» السعودية

تماشياً مع استراتيجة وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم التعاون مع الشركات العالمية لدعم نقل التكنولوجيا، وقعت شركة بتروجت – الذراع التنفيذية لقطاع البترول المصري – مذكرة تفاهم مع شركة "طاقة" السعودية ‏TAQA‏( lndustrialization &Energy service company) للتعاون في مشروعات خدمات الآبار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد وقع مذكرة التفاهم المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة طاقة.

فتح آفاق جديدة في خدمات الآبار

وستتيح مذكرة التفاهم فتح آفاق جديدة لكلا الشركتين في مشروعات خدمات الآبار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

والجدير بالذكر أن شركة «طاقة»، هي شركة عالمية تأسست عام 2003 في المملكة العربية السعودية، ولديها حالياً أفرع في 20 دولة، وتعد إحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة للطاقة ومنها حلول خدمات الآبار.