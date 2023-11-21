محافظ سوهاج يلبي مطالب 187 مواطنا في جلسة مفتوحة

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، 187 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة في جلسة مفتوحة؛ لبحث مطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لشكواهم.

جاء ذلك، بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوام عام المحافظة.

دراسة طلبات أهالي سوهاج

واستجاب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للعديد من طلبات المواطنين، موجها بإحالة بعض الطلبات الأخرى لعدد من الجهات لدراستها.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد محافظ سوهاج، حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة اسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.