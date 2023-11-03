رانيا محمود ياسين تشيد بحكايات «55 قصة حب»: «حاجة الله أكبر عظمة بجد»

أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على «إنستجرام»، بالثلاث حكايات المعروضة مؤخرا على قناة «ON»، ضمن مسلسل «55 قصة حب»، وهي الفريدو، ما تيجي نشوف، عيشها بفرحها.

ونشرت رانيا محمود ياسين بوسترات الحكايات وعلقت: الفريدو، ما تيجي نشوف، عيشها بفرحها، حاجة الله أكبر، عظمة بجد، المؤلف عمرو ياسين، والإنتاج أحمد عبد العاطي، والفنانين والمخرجين في كل الحكايات، أبدعتم جميعا، شكرا عمرو محمود ياسين، على هذه الدراما المؤثرة والمشوقة والمختلفة، دايما بالنجاح، أحب أخص بالذكر من الفنانين لأنه ده ابني التاني، محمود ياسين جونيور، الله أكبر عليك يا حبيبي، أبدعت وربنا يديك حظك من اسمك زي جدك، يا رب».

حكاية عيشها بفرحة

حكاية «عيشها بفرحة»، هي الحكاية الثالثة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود، وشهدت الحلقة الأخيرة التي عرضت أمس حصريا على شبكة قنوات «ON»، إشادات عديدة من الجمهور، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبوالروس، محمود ياسين ونور إيهاب.