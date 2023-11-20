«حماة الوطن» يعقد لقاءات حوارية بالفيوم لدعم الرئيس السيسي: «حمى أمن مصر»

عقدت أمانات حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، لقاءات حوارية لدعم مرشح الحزب عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تنطلق منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت أمانات الحزب، في بيان، أنّ اللقاءات تأتي في إطار دعم أمانة الفيوم لقرارات الأمانة العامة للحزب، وللحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتقليص نفقات الدعاية الانتخابية، وتقديم التبرعات لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وشهد حي الجون بمدينة الفيوم، تنظيم لقاءً جماهيريًا مع عدد كبير من الشباب لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، ودعمه بمختلف الوسائل للفوز في الانتخابات، واستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي بدأها في مختلف أرجاء مصر، وخصوصًا بمحافظة الفيوم.

لقاء جماهيري لحماة الوطن بالصوفي

وعقد حزب حماة الوطن، لقاءً جماهيريًا حاشدًا في حي الصوفي بدائرة بندر الفيوم، جرى خلاله مناقشة واستعراض إنجازات الرئيس السيسي، ومواقفه الشجاعة لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على أمن مصر القومي، وسيادتها على أرض سيناء، فيما ناقشت أمانة المرأة سيدات الحي حول دعم السيسي للمرأة المصريّة وصحتها من خلال العديد من المبادرات التي تم تنفيذها في عهده لأول مرة.

التشديد على المشاركة الإيجابية

وشدد أمناء حماة الوطن، على ضرورة الالتفاف حول المرشح عبد الفتاح السيسي، وتوحيد الصفوف، والوقوف خلفه صفًا واحدًا للعبور بمصر إلى بر الأمان، خصوصًا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية، جراء الأزمة الفلسطينية، وكيف تصبح مصر دائمًا الملاذ لكل الدول العربية التي تمر بأزمات.

ويكثف الحزب من عقد الندوات والفاعليات والمؤتمرات؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بصورة إيجابية من خلال الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وإرسال رسالة للعالم أجمع، بالتفاف الشعب حول قيادته السياسية ومدى حبهم وثقتهم في المرشح عبد الفتاح السيسي.