سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وفقًا للبمعلن من قبل البنك المركزي.

ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

-سجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 30.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الأربعاء داخل البنك المركزي المصري سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء22-11-2023 في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.