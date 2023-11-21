سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

حافظ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في البنوك على ثباته منذ ختام تعاملات أمس الاثنين، حيث لم تشهد أي تغيراً منذ عده أشهر، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، وفقاً لما أُعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في البنوك، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 30.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.