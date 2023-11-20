سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين 20-11-2023

حافظ سعر الدولار اليوم الاثنين في ختام التعاملات المسائية داخل البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات الصباحية، حيث يبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً 30.90 جنيه أما الأقل بيعا 30.85 جنيه، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين بلغ داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

كما وصل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر إلى 30.75 جنيه شراءً و 30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في ختام التعاملات داخل مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.