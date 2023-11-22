«العاملين بالبنوك»: 600 ألف عضو بالنقابة يدعمون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونقيب العاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، أنّ 600 ألف عضو بالنقابة بمختلف محافظات الجمهورية، سيدعمون المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مُشيرةً إلى أنّ العاملين بالبنوك والمشهورين بلقب «أصحاب الياقات البيضاء» سيضربون مثالًا بالتفافهم خلف قيادتهم السياسية منتصف ديسمبر المقبل.

وشددت على أنّ «أصحاب الياقات البيضاء» سيكونون أول المتواجدين أمام لجان الاقتراع، وسيدعمون السيسي بكل ما أوتوا من قوة؛ لأنهم يدركون جيدًا حكم المخاطر التي تُحاك ضد مصر والشعب المصري.

السيسي قائد قوي وواع

وذكرت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في كلمتها خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات بالاشتراك مع حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، إنّ ما يحدث الآن من محاولة تهجير الفلسطينيين لمصر هدفه شق الصف بمصر.

وأضافت أنّ عبارة الرئيس السيسي «محدش يقدر يقربلها طول ما أنا عايش على وش الدنيا» تدل على إنّه رجل قوي يعشق بلده وقائد عسكري حقيقي سيحمي أرض مصر وشعبها.

المرحلة الحالية تستلزم وحدة الصف

وأوضحت أنّ المرحلة الحالية، تستلزم وقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي، ويثق تمام الثقة بأنّها قيادة واعية وقادرة وسياسية أعزت شعبها وبلدها ولم تسمح بإذلالهم مثلما حدث في دول أخرى.

التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية

وذكرت إنّ زيادة الهجوم والحصار على قطاع غزة، ومطاردة الفلسطينيين حتى وصلوا إلى أعتاب بوابات رفح المصرية، ومحاولة استغلال الشعب المصري العاطفي، لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين ما هو إلا حرب حقيقية لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدةً على دعم مصر لفلسطين حيث إنّ 75% من سيارات المعونات التي دخلت إلى غزة من مصر، ومعبر رفح مفتوح من أول يوم ولم ولن يغلق.

ضمان خارطة الطريق القادمة

وأشارت إلى أنّ مجلس النواب عقدت جلسة تاريخية خلال الساعات القليلة الماضية، قدم خلالها طلبات إحاطة ناقشت أمن وأمان مصر، وآليات ضمان خارطة الطريق القادمة بعدما يحدث في القضية الفلسطينية، وما يثار حولها من تصفيتها بالتهجير القسري.