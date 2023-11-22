في ذكرى ميلاد فطين عبدالوهاب.. فيلم وحيد مثَّل به وكتب 6 أفلام

يحل اليوم 22 نوفمبر، ذكرى ميلاد المخرج فطين عبد الوهاب، الذي بدأ حياته في الفن كملاحظ سيناريو وأصبح أهم المخرجين في مصر في الفترة من الأربعينيات وحتى السبعينيات من العام الماضي، فعمل زكي قبل الفن في إدارة الجوازات، ثم عمل ضابطًا احتياطيًا بالقوات المسلحة، ولكن عشقه للفن جعله ممثلا وكاتبا وليس مخرجا فقط.

فطين عبد الوهاب والتمثيل

ولفطين عبد الوهاب تجربة تمثيل واحدة في فيلم «بنات الريف» من تأليف وإخراج يوسف وهبي، والذي أنتج عام 1945، وشارك في بطولته كل من فاطمة رشدي، يوسف وهبي، زوزو ماضي، محمود المليجي، سراج منير، هاجر حمدي، سميحة توفيق.

أما عن التأليف ففطين عبد الوهاب له 6 أعمال، وكانت البداية في عام 1950، في فيلم «جوز الأربعة»، وشارك في بطولته كل من كمال الشناوي، مديحة يسري، لولا صدقي، حسن أتلة، السيد بدير، إسكندر منسي.

فطين عبدالوهاب وسلسلة إسماعيل ياسين

وكتب الراحل 3 أفلام في سلسلة إسماعيل ياسين وهي «إسماعيل ياسين في بيت الأشباح»، «إسماعيل ياسين في الجيش»، «إسماعيل ياسين في البوليس»، كما قدم الراحل «عبيد المال» مع فريد شوقي وفاتن حمامة، «نهارك سعيد»، «كلمة حق» مع شادية وعمر الحريري.