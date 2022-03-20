انهيار ماريان خوري في جنازة زكي فطين عبد الوهاب

دخلت المنتجة ماريان خوري، في نوبة من البكاء الشديد، فور وصول جثمان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إلى مسجد السيدة نفيسة، حيث تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب.

وكانت المنتجة ماريان خوري، من أوائل الحاضرين إلى مسجد السيدة نفيسة، لوداع زكي فطين عبد الوهاب، إلى مثواه الأخير، وذلك برفقة خالد الحجر والفنانة نهال عنبر، وكذلك الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وكان من المُقرر خروج جثمان زكي فطين عبد الوهاب، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر، إلا أنها تأجلت إلى بعد صلاة المغرب، لحين إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة من داخل أحد المستشفيات الكبرى بالمهندسين، وذلك حسبما قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح لـ«الوطن».

وكان المنتج والموزع مالك خوري، قد نعى الفنان زكي فطين عبد الوهاب، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «زكي ليلى مراد فطين عبد الوهاب، من أكثر الممثلين المصريين الذين لم يُقَدّر لمشاركاتهم التمثيلية أن ترتقي لمستوى إمكاناتهم الضخمة.. وبرأيي، فإن يسري نصرالله في مرسيدس كان الوحيد الذي استطاع إطلاق زكي باتجاه ما كان يختزنه من طاقات إبداع تمثيلية، وداعا يا طيب، ويا أيها الابن الجميل لأب وأم هما من أطيب وأجمل وأرقى ما أنجبته مصر الحبيبة من جمال وإبداع».

وكتب الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الله يرحمك يا زكي يا أطيب الناس وأرجل الرجال، زكي أول مخرج يقتنع بيا في السينما وعملت معاه فيلم رومانتيكا وكان فيلمه الوحيد، خبر محزن جدا».