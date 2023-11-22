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أستاذ بجامعة الأزهر: لا تعرض نفسك للإيذاء أو المذلة من أجل «لقمة العيش»

كتب:

منى صلاح
09:37 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الدكتور ربيع الغفير

الدكتور ربيع الغفير

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنَّه على الإنسان أن يحافظ على كرامته التي منحها الله - عز وجل - له، مستشهدا بحديث للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا كيف يذل الإنسان نفسه؟ قال: يُعرضها لما لا تطيق».

«الغفير»: لا تعرض نفسك للإيذاء

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «لا تعرض نفسك للإيذاء أو المذلة ناهيك عن الإيذاء مثل الاعتداء بالسب والإهانة، فالنفس التي تملكها أنت أمين عليها، كذلك لا يجب عليه أن يذل نفسه بالتزلف إلى إنسان ما طمعا في عطاء دنيوى أو حتى ما نسميه بلقمة العيش بتذل نفسك؟ وتركت الرازق، ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون».

تكريم الله للإنسان

وتابع: «تكريم الله للإنسان يتطلب منه أن يكرم نفسه، ولا يذلها لأحد، ولا يخضع لأحد غير الله».

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