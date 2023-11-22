شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم

ارتقاء 4 شهداء واصابة عدد من المواطنين جرى اعتقال أحدهم بعد اقتحام قوات الاحتلال لقسم الطوارئ بمستشفى ثابت ثابت الحكومي، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزل وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

محاولات اختطاف جثامينهم واعتقال المصابين

وأكدت وكالة «وفا» ومصادر محلية بالمخيم استشهاد 4 مواطنين دون أن يتسنى تأكيد ذلك من قبل مصادر صحية جراء محاصرة قوات الاحتلال لمستشفيات طولكرم، ومحاولاتها اختطاف جثامينهم واعتقال المصابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن إصابة 3 شبان على الأقل، بينما قصفت في وقت لاحق تجمعات لمواطنين.

وفي غضون ذلك، ضربت قوات الاحتلال حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وطوقت آلياته مداخل المستشفى وتواجدت أمامها، ما أعاق وصول المصابين لتلقي العلاج.

جيش الاحتلال يلاحق سيارات الإسعاف

كما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل في مدينة طولكرم وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفى الاسراء التخصصي، واقتحمت ساحة طوارئ مستشفى الشهيد ثابت، وفتشت سيارات الإسعاف التي تقل مصابي المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال، منتصف ليل الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياته على مداخل المخيم، ودفع بجرافتين مجنزرتين الى المنطقة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ«العنيفة».

وأحدث العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم طولكرم، دمارا كبيرا في الشوارع والبنية التحتية وممتلكات المواطنين.