«الأرصاد»: أمطار خفيفة على عدّة مناطق.. وأجواء مائلة للبرودة صباحا

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المرتفعة على مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية، بينها مناطق شمال ووسط الصعيد، تعمل على حجب أشعة الشمس على فترات، وتتسبب في سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

أجواء مائلة للبرودة وشبورة كثيفة

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أنّ الأجواء حاليا مائلة للبرودة صباحا، وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى17 درجة مئوية، كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فجاءت خفيفة إلى معتدلة، وسجل ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 26 16.

بنها 26 16.

دمنهور 25 15.

المنصورة 24 16.

الزقازيق 26 16.

شبين الكوم 25 16.

طنطا 25 16.

دمياط 24 16.

بورسعيد 24 16.

الإسماعيلية 27 15.

السويس 26 17.

العريش 25 14.

رفح 24 14.

رأس سدر 25 18.

نخل 22 10.

كاترين 20 08.

الطور 26 19.

طابا 24 16.

شرم الشيخ 29 19.

الإسكندرية 25 15.

العلمين الجديدة 24 15.

مطروح 26 14.

السلوم 25 14

سيوة 24 12

رأس غارب 27 18

الغردقة 28 18

سفاجا 28 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 19

حلايب 28 20

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 14

المنيا 26 12

أسيوط 27 11

سوهاج 27 13

قنا 27 14

الأقصر 28 13

أسوان 28 14

الوادي الجديد 27 11

أبو سمبل 27 14